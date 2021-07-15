РИАМО - 15 июл. В столице начался сильный дождь с грозой, поэтому москвичам напомнили, куда следует обращаться по поводу скоплений дождевой воды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Гроза и ливень обрушились на Москву днем в четверг. В этот день может выпасть до 13 мм осадков, также может пройти град диаметром до 3 см.

Из-за скоплений ливневой воды около дома можно обратиться в управу района или префектуру округа, в ОАТИ (тел.+7(499)264-9681), Единый диспетчерский центр (тел.+7(495)539-53-53) и написать на портал «Наш город».

О скопления влаги на дорогах следует звонить в ГУП «Мосводосток» (тел.+7(495) 657-8703). Если вода скопилась в подземных переходах, то нужно сообщать в ГБУ «Гормост» (тел.+7(495)632-5846).

В городе дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.