РИАМО - 15 июл. В четверг в Подмосковье ожидаются гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Жителям рекомендовали не прятаться от молнии под одинокими деревьями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше спрятаться под ним. Жителям сельской местности рекомендуют закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Топить печь не стоит, ведь высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.

Во время ударов молнии не нужно близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

При передвижениях в дождь надо быть внимательным, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой.