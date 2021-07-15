РИАМО - 15 июл. В ближайшие два года в столице планируют запустить регулярные пассажирские маршруты по Москве-реке. Обслуживать маршруты будут экологически безопасные электрические суда, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Осмотреть макет городского речного трамвая можно до конца августа на причале в «Зарядье». В ходе осмотра гости могут выбрать один из вариантов оформления речного трамвая, а также высказать другие идеи и пожелания.

В будущем каждое 22-метровое судно будет иметь 42 посадочных места, два из которых предназначены для маломобильных граждан. Пассажирам будут доступны USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, в салоне предусмотрят площадки для парковки самокатов и велосипедов, а также информационные экраны.

Удобные кресла и столики позволят комфортно работать на ноутбуке во время поездки. Большие панорамные окна и остекленная крыша дадут возможность любоваться видами Москвы.

На причалах установят табло с онлайн-расписанием речных трамваев. Оплатить проезд можно будет привычными для пассажиров способами: картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных на 90 или 365 дней смогут проехать по своему билету без дополнительной платы.

Первые регулярные речные маршруты запустят от Киевского вокзала через «Москва-Сити» в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тыс. пассажиров ежесуточно. Это позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн жителей 18 столичных районов. Экономия времени на поездках по отдельным участкам маршрутов составит до 1 часа.

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