РИАМО - 15 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Паланга-Тюмень» и приняло решение внести их в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В региональный УФАС обратилось Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов РФ».

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на поставку оборудования для организации системы гостиничного телевидения для нужд филиала - санаторий «Южный» ФГБУ «МФК Минфина России».

Но компания нарушила условия исполнения контракта, тогда учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении общества подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.