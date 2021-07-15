РИАМО - 15 июл. Вакцинацию от коронавируса прошли 74% сотрудников московского транспорта. Среди них машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры и сотрудники службы, сообщает столичный оперштаб.

Также прививки от Covid-19 поставили руководители столичного Дептранса и всех профильных городских предприятий.

Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, до 15 июля должны быть вакцинированы 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

Предоставить списки сотрудников работодателям необходимо через личный кабинет на mos.ru. Уточнить информацию можно по телефону круглосуточной горячей линии +7 (495) 197-97-77. Вакцинацию вторым компонентом необходимо пройти до 15 августа.

Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», размещенных на территории городских парков, семи центрах госуслуг «Мои Документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.