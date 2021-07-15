РИАМО - 15 июл. Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, укусившей полицейского во время визита в многофункциональный центр, сообщает ТАСС.

Тем не менее, она привлекается к административной ответственности по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований режима повышенной готовности), статье 19.3 (неповиновение полиции) и статье. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее сообщалось, что 25 июля в МФЦ на улице Куусинена на севере столицы женщина напала на сотрудников правоохранительных органов. Она вела себя неадекватно и игнорировала просьбы сотрудников учреждения надеть маску.

В ответ на требования полицейских прекратить противоправное поведение, женщина начала кричать, несколько раз ударила по ноге одного правоохранителя и укусила второго.

СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского, которое впоследствии было прекращено.