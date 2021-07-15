РИАМО - 15 июл. Пользователи соцсетей сняли на видео смерч в подмосковных Мытищах. Видеоролик опубликовали в сообществе «Погода от Шефа» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как вихревой столб крутится рядом с домами. Высота смерча достигает, суда по кадрам, нескольких десятков метров.

«Перед подходом грозы в Мытищах наблюдали смерч (пыльный вихрь)!» — говорится в сообщении.

Смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.