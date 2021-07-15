РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 июл. Завершается ремонт двух подъездов дома 12 в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы Котельников Алексей Воронцов совместно с жителями проверил ход ремонта подъездов в доме 12 микрорайона Белая Дача. Также в проверке приняли участие депутаты и члены Общественной палаты. Они осмотрели подъезды №№3 и 4, в которых завершаются ремонтные работы.

В них произведена побелка потолков, покраска стен и трубопроводов, заменена часть светильников, частично обновлена входная группа, а также выполнены и другие виды работ.

Воронцов отметил, что в подъездах необходимо установить почтовые ящики, докрасить входную группу, поменять перила и разместить информационные стенды. Сотрудник УК заверил, что в ближайшее время работы будут закончены.

Кроме того, Воронцов пообщался с жильцами. Они обсудили уборку во дворах и вывоз мусора. Одна из жительниц пожаловалась на скопление мусора возле дома и нахождение лис вблизи детской площадки.