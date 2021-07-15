РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. В рамках текущего содержания все подрядчики в Красногорске осуществляют ежедневный полив улично-дорожной сети, чтобы сбить пыль, охладить асфальт и снизить аварийность, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Минтранс Московской области напоминает, что в жару растет число ДТП из-за невнимательности водителей. Автомобилисты теряют бдительность за рулем, превышают скорость.

«Напоминаем водителям о бдительности: будьте осторожнее за рулем - соблюдайте скоростной режим, не маневрируйте», - говорится в сообщении.

В четверг в Подмосковье ожидаются гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с. Воздух может прогреться до +33 градусов.