РИАМО - 15 июл. Гроза и сильнейший ливень с порывистым ветром обрушились на Москву днем в четверг. Жителям столицы лучше не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В четверг в столице также может выпасть град диаметром 2-3 см.

Ранее корреспонденты РИАМО передавали, что в районе Обручевский идет сильный дождь, тротуары и дороги начали наполняться водой. Слышны раскаты грома. В районе метро «Краснопресненская» гремит гром и идет пока небольшой дождь. «Москву-Сити» накрыло пеленой дождя, рядом с небоскребами сверкает молния.

Водителям во время грозы советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, также нельзя оставлять детей одних на улице.