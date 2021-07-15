РИАМО - 15 июл. Гроза и сильнейший ливень обрушились на Москву днем в четверг, передают корреспонденты РИАМО.

В районе Обручевский идет сильный дождь, тротуары и дороги начали наполняться слоем воды. Слышны раскаты грома.

Рядом со станцией метро «Проспект Вернадского» на дорогах и переходе скопилась вода, люди перешагивают через лужи.

В районе метро «Краснопресненская» гремит гром и идет пока небольшой дождь. «Москву-Сити» накрыло пеленой дождя, рядом с небоскребами сверкает молния.

Рестораторам в столице ранее посоветовали закрыть летние веранды из‑за непогоды.

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