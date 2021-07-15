РИАМО - 15 июл. Все желающие могут оценить внешний и внутренний вид электрического судна, предназначенного для пассажирских перевозок по Москве-реке. Макет современного речного трамвая располагается на причале в «Зарядье», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Речные трамваи начали курсировать по Москве-реке почти 100 лет назад, в 2006 году регулярные речные пассажирские маршруты были свернуты, остались только экскурсионные и прогулочные маршруты.

«Но москвичи не забывали про речной транспорт и часто просили его вернуть. Мы стали работать над проектом, и в итоге было решено разработать полностью электрические экологически чистые суда, которые смогут ходить по реке круглый год. Макет можно посмотреть сейчас на причале в «Зарядье», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр уточнил, что речные трамваи станут частью единой транспортной системы Москвы. Платить за проезд можно будет картой «Тройка», банковской картой, проездными билетами.

В ближайшие два года столичные власти планируют запустить первые регулярные речные маршруты: от Киевского вокзала через «Москва-Сити» в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Их будут обслуживать 20 речных трамваев.

«Если проект станет популярным среди москвичей, будем его развивать», - заключил Собянин.

Осмотреть макет будущего городского речного судна можно до конца августа. В ходе осмотра гости могут выбрать один из вариантов оформления речного трамвая, а также высказать другие идеи и пожелания. Это можно сделать по QR-коду, на сайте Дептранса или отправив письмо на электронную почту: reka@transport.mos.ru.

Также можно проголосовать за названия речных судов. В прошлом году жители предложили называть суда в честь московских рек – желающие могут выбрать те, которые им нравятся больше, или предложить свои варианты.

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