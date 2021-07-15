РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июл. Трем учителям из Балашихи вручили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Льготой на покупку жилья обеспечили 17 учителей Подмосковья, среди них учитель математики МАОУ СОШ №26 Татьяна Евсеева, учитель начальных классов Земской гимназии Наталья Зуева и учитель начальных классов школы №33 Инга Попченко.

Учителя получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Ее продлили и на следующий год. Так власти поддерживают уникальных специалистов. Это врачи, педагоги, ученые, тренеры.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа, по которой правительство помогает работникам из самых важных сфер.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, 110 — педагоги, 85 — ученые, 6 — тренеры.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты. Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. Участник гасит только проценты.