РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Свыше 750 горожан от 80 лет и старше поздравили с юбилеями в подмосковном Красногорске, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

766 долгожителей городского округа получили в юбилеи поздравительные адреса и памятные подарки от губернатора Московской области.

Подарочный набор предоставляется в соответствии с постановлением правительства Московской области от 19 августа 2019 №522/25 «Об утверждении порядка предоставления подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием» в беззаявительном порядке.

Подарок можно получить в течение года после юбилея. Подарочный набор вручается юбиляру в день юбилея или позднее.

Подробную информацию можно получить в Красногорском управлении социальной защиты населения по телефону горячей линии: 8(498)602-19-26 с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00.