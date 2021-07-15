РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вручили почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам почтового отделения на улице Спортивной,17 в Балашихе за многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и высокие результаты в деятельности, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония состоялась на открытии филиала после капремонта. Теперь почтовое отделение площадью 140 кв. м соответствует общеобластным стандартам. Поменялось в помещении все, кроме адреса – от фасада входной группы до внутренней отделки. В ходе работ заменили окна и двери, отремонтировали внутридомовые инженерные коммуникации, поставили кондиционеры, обеспечили доступность для маломобильных групп населения.

«Мы понимаем, в каких условиях работали сотрудники почты, в какие помещения приходили жители. Конечно, те стандарты, которые применены здесь, они совершенно точно отвечают всем современным требованиям. Это помещение оснащено, комфортно и доступно для всех, оно оборудовано для людей с ограниченными возможностями по здоровью», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что программа по переоснащению и ремонту почтовых отделений реализуется во всем Подмосковье. В текущем году в регионе будет сделано 500 отделений. В Балашихе до конца года приведут в порядок еще 10 отделений.

«На конец 2021 года останется лишь 3 отделения, не соответствующих требованиям. Их приведут в порядок в начале 2022 года. Мы стремимся к одним стандартам на территории Подмосковья. Ремонт отделений почты, приведение их в надлежащий вид – приоритетная работа. Она так важна, потому что жители просят об этом практически в каждом городе», – подчеркнул Брынцалов.

Всего на территории Балашихи работают 32 отделения почтовой связи. Из них около 20 сегодня находятся в нормативном состоянии. Еще 10 приведут в порядок до конца года.