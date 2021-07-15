РИАМО - 15 июл. В аэропорту Домодедово открылся новый пассажирский терминал компании «Аэроэкспресс». Его площадь составляет 23,6 тыс. кв. м, а пропускная способность — 1,5 тыс. человек в час, передает корреспондент РИАМО.

Терминал включает 2 железнодорожные платформы с навесом, 4 пути и 4-этажный многофункциональный комплекс для обслуживания пассажиров.

«Открытие собственного терминала «Аэроэкспресс» в Домодедове – важный шаг как в развитии нашей компании, так и в развитии аэропорта. Наша общая приоритетная задача – комфорт пассажиров на каждом этапе поездки. Новая инфраструктура позволит сделать путь из Москвы в аэропорт более «бесшовным» и удобным», — сказала генеральный директор компании-перевозчика Алина Бисембаева.

Она добавила, что авиапассажиры теперь могут быстро пройти в зал вылета напрямую с ж/д платформы по принципу «сухие ноги». А при поездке в город – провести время в ожидании ближайшего аэроэкспресса с комфортом и пользой.

Директор московского аэропорта Домодедово Андрей Павлов отметил, что частота рейсов на ключевых направлениях внутреннего туризма в сравнении с июнем-августом прошлого года в 2021 году выросла на 90%.

«В высокий сезон мы рады вместе с нашим партнером предложить путешественникам новую удобную инфраструктуру. Теперь пассажиры аэроэкспрессов могут попасть в аэровокзал, не выходя на улицу, по остекленному переходу, оборудованному современными системами освещения, вентиляции и отопления», — добавил Павлов.