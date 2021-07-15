РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июл. В музее Боевой Славы имени Героя РФ Ивана Флерова школы №3 Балашихи 14 июля прошел митинг, посвященный 80-й годовщине со дня первого применения машины реактивной артиллерии БМ-13, получившей в народе прозвище «Катюша», история командира экспериментальной батареи станет частью виртуального музея «Герои Победы», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участниками митинга стали депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин и Николай Черкасов. Руководитель музея Татьяна Репникова провела для депутатов экскурсию по экспозиции музея, которому в нынешнем году исполнилось 55 лет. Здесь насчитывается около 500 экспонатов, среди которых снаряды, гранаты, каски, привезенные с мест боев, фотографии, письма, документы и личные вещи Флерова. На стендах размещена его биография, схема боевого пути батареи Флерова и история его подвига. Часть экспонатов передали выпускники школы, которые занимались поисковой работой на местах боев.

Ивану Флерову было доверено руководить первой экспериментальной батареей реактивных минометов. В ночь на 7 октября 1941 года она попала в окружение вражеских войск у деревни Богатырь на Смоленщине. Когда был расстрелян весь боеприпас, солдаты взорвали боевые машины, а сам капитан Флеров героически погиб при выходе из окружения. В 1995 году ему посмертно присвоено звание Героя России.

«Балашиха гордится тем, что здесь жил по-настоящему мужественный человек, который отдал свою жизнь в октябре 1941 года. К сожалению, о подвиге Ивана Флерова все узнали только через десятки лет. Сегодня подробности о нем хранятся в этом музее. Это результат большой поисковой работы по изучению документов, поиску уникальных фотографий», — сказал Фомичев.

История Ивана Флерова станет частью виртуального музея «Герои Победы». Он создается в Подмосковье по инициативе Фомичева. Интернет-портал объединит фото-, аудио- и видеоматериалы, интервью фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны. Собрать их помогут ветеранские организации города, работники музеев, а также представители подрастающего поколения: юнармейцы, кадеты и волонтеры. Виртуальный музей «Герои Победы» планируется запустить до конца сентября.

«Сегодня было приятно услышать подробности вот этой героической странички, связанной с подвигом Ивана Флерова. Эта история задевает за душу. Думаю, что школьники с удовольствием посещают музей. Это главное», — подчеркнул Шапкин.