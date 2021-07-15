РИАМО - 15 июл. Полиция проводит проверку по факту госпитализации жительницы на северо-западе столицы 1936 года рождения, ее доставили в больницу с травмами, похожими на побои, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Скорая помощь забрала пенсионерку из квартиры по месту жительства по адресу: бульвар Генерала Карбышева, 9-5.

Пожилую женщину положили в отделение реанимации с диагнозом: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Устанавливаются обстоятельства получения гражданкой телесных повреждений.

Проверка проводится в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.