РИАМО - 15 июл. В Москве задержали подозреваемую в изготовлении поддельных медицинских документов, в том числе о вакцинации от Covid-19, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ее личность установили после проверочной закупки. Оперативники заказали справку о медицинском отводе от вакцинации в интернете. Услуга не предполагала сдачу анализов или осмотр врача.

«У женщины-курьера полицейские обнаружили конверты с другими медицинскими документами, которые она в этот день также намеревалась передать клиентам. Согласно заключению экспертизы, все изъятые документы являются поддельными», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Курьер рассказала, что уже три месяца забирает конверты для доставки у одной и той же женщины. Сотрудники установили личность последней и провели обыск по месту ее жительства.

В квартире обнаружились штампы, образцы оттисков печатей медучреждений столицы и бланки справок.

Для производства поддельных документов жительница столицы, по предварительным данным, использовала специальный принтер. Справки она продавала всем желающим через интернет и мессенджер.

Сотрудники отдела дознания УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ (изготовление и оборот поддельных документов).

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов подделки, изготовления и оборота поддельных документов», - уточнила Ирина Волк.