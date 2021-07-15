РИАМО - 15 июл. Открытие станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии столичного метро позволит снизить нагрузку на одноименную станцию Сокольнической линии на 15%, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
С 17 июля по 8 августа будет остановлено движение поездов на участке Сокольнической линии метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево». В период закрытия участка на станции «Проспект Вернадского» будут строить пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Он отметил, что в рамках строительства пересадки между станциями «Проспект Вернадского» будет проведен большой объем работ.
«Будут демонтированы старые конструкции, возведены новые сооружения. Будут сделаны новые инженерные сети, а также проведены пусконаладочные работы», - уточнил Дощатов.
Во время закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» для пассажиров запустят автобусные маршруты КМ. Также москвичам и гостям города посоветовали пользоваться станциями МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линий метро.
Юго-западный участок Большого кольца метро со станцией «Проспект Вернадского» планируется запустить в сентябре. Протяженность участка составит 7,7 км.
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