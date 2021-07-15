РИАМО - 15 июл. Открытие станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии столичного метро позволит снизить нагрузку на одноименную станцию Сокольнической линии на 15%, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

С 17 июля по 8 августа будет остановлено движение поездов на участке Сокольнической линии метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево». В период закрытия участка на станции «Проспект Вернадского» будут строить пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

«В целом после ввода станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии действующая станция Сокольнической линии разгрузится на 15%, а если говорить о юго-западной части города Москвы, то Калужско-Рижская, Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская линии разгрузятся на 15-20%», - сказал Дощатов.

Он отметил, что в рамках строительства пересадки между станциями «Проспект Вернадского» будет проведен большой объем работ.

«Будут демонтированы старые конструкции, возведены новые сооружения. Будут сделаны новые инженерные сети, а также проведены пусконаладочные работы», - уточнил Дощатов.

Во время закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» для пассажиров запустят автобусные маршруты КМ. Также москвичам и гостям города посоветовали пользоваться станциями МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линий метро.

Юго-западный участок Большого кольца метро со станцией «Проспект Вернадского» планируется запустить в сентябре. Протяженность участка составит 7,7 км.

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