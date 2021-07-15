РИАМО - 15 июл. Столичный клуб Cinema Bar Хауз на Бутырской улице могут закрыть на 3 месяца за нарушение антиковидных мер на вечеринке, сообщает московский оперштаб.

Рейд в заведении провели специалисты ОАТИ и сотрудники полиции.

В Cinema Bar Хауз грубо нарушались требования социального дистанцирования, а также был нарушен запрет на посещение танцполов.

Кроме того, в клубе не осуществлялась предварительная проверка QR-кодов у гостей. В заведении проходила вечеринка Melonspacex.

За выявленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью людей, то до 1 млн рублей. По решению суда клуб также могут временно закрыть на срок 90 суток.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.