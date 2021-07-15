РИАМО - 15 июл. Министерство внутренних дел направило в правительство России инициативу о реформе системы техосмотра транспортных средств. Обязательный ТО для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам, предлагается отменить, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«В ряде российских регионов не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг», - рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Ведомство считает, что владельцев этих видов транспорта нужно мотивировать проходить техосмотр добровольно. Для этого необходимо разработать стимулирующие меры.

В качестве варианта предлагается понижение ставки транспортного налога. Кроме того, положительный эффект могло бы оказать снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.