РИАМО - 15 июл. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после падения грузового лифта на рабочих на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Днем в четверг в одном из складских зданий по улице Иловайской произошел сбой работы грузового лифта, и он с ускорением проследовал несколько этажей вниз.

«Установлено, что в момент инцидента в лифте находились двое рабочих, им оказывается медицинская помощь», - добавила Иванова.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным столичной прокуратуры, пострадавшим 38 и 39 лет. Они госпитализированы.