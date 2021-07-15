РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В подмосковных Люберцах не планируют открывать дополнительные пункты вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг в администрации Люберец прошла пресс-конференция по вопросам борьбы с коронавирусом и вакцинации. Журналисты поинтересовались, как будут бороться с очередями в пунктах вакцинации и будут ли открывать новые.

«У нас 12 поликлиник, у нас 10 точек вакцинации – торговые центры, МФЦ и т.д. Также есть выездные бригады, которые выезжают по заявлению предприятий, учреждений и СНТ. Если более 15 человек туда выйдет, то приедет мобильный пункт», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в последние дни было большое скопление жителей на вакцинацию в ТЦ, особенно в ТЦ «Орбита». По словам Ружицкого, это тоже большая нагрузка на врачей, в округе их не хватает.

«Я оцениваю, что 22 точки плюс мобильные бригады – этого достаточно. Но можно записаться в поликлинике на нужную дату и время и прийти по записи», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что привить нужно 60% населения. Уже привиты 73% от этого числа первым компонентом и более 60% – вторым.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.