РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В Подольске выявили подозрение на бешенство у собаки, которая проживала на территории одного из участков в СНТ «Гривно», сообщается на сайте администрации округа.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5», подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство собаки на территории участка №141 СНТ «Гривно» деревни Гривно Подольска.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.