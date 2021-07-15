РИАМО - 15 июл. Проводится прокурорская проверка по факту падения грузового лифта на двух рабочих в складском комплексе на ул. Иловайской. Возраст пострадавших 38 и 39 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Грузовой лифт упал с высоты примерно 5 м на работавших в шахте людей. Мужчин с различными травмами доставили в больницу.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований в области охраны труда, техники безопасности, а также безопасности оказываемых услуг. Проверят содержание и обслуживание лифтового оборудования и ответственных.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС, информация о происшествии поступила в 11:12 четверга. На место ЧП прибыли пожарно-спасательными подразделениями. Они извлекли из лифтовой шахты рабочих.