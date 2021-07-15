РИАМО - 15 июл. Дождь пошел в районе Новорижского шоссе в Подмосковье в 12:25 четверга, атмосфера начала разряжаться, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Ранее синоптик предупредил, что в вечерний час пик - с 18 до 19 часов - возможны дождь, гроза и град диаметром до 3 см.

По словам Тишковца, в четверг может выпасть до 8-13 мм осадков. Ветер северо-западный 3 м/с, при грозе - порывистый. Температура воздуха в Москве составит плюс 30-32 градуса, в Подмосковье - плюс 28-33 градуса.

В этот день столичным рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды.

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