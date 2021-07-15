РИАМО - 15 июл. Любители фитнеса из Москвы массово переходят на формат домашних тренировок. Он набирает популярность из-за пандемии, когда нет желания посещать переполненный тренажерный зал. Кроме того, «автономный» подход позволяет сэкономить, занимаясь с доступным вне зала инвентарем, сообщает MuscleFitInfo.

Программа для домашних тренировок, правильно составленная с учетом индивидуальных критериев, целей, желаемого результата и ограничений по здоровью, действительно может стать и первым, и вторым, и третьим шагом в мире фитнеса. Записываться куда-то не надо, только если вы не планируете заниматься профессиональным бодибилдингом и кроссфитом.

Следуя запросам целевой аудитории, эксперты сайта MuscleFitInfo опубликовали несколько программ тренировок с собственным весом и гантелями, а также напомнили о технике безопасности при занятиях как дома, так и в тренажерном зале. ​