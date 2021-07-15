РИАМО - 15 июл. IV музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» открылся 14 июля в Подмосковье. Это музыкальное мероприятие проводят каждое лето в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

За это время фестиваль посетили более 11 тыс. человек. По традиции фестиваль проходит в музее «Новый Иерусалим».

«Хочу искренне поблагодарить министерства культуры РФ и Московской области. Собрать на одной сцене мировых звезд - это колоссальный труд. Отдельно отмечу и всю команду музея «Новый Иерусалим» за постоянный поиск новых форматов и привлечение новых посетителей», - отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В программе фестиваля – 8 концертов, перед зрителями выступят 4 оркестра. Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова совместно со звездами мирового уровня: пианистом Кириллом Герштейном, виолончелистом Мишей Майским и оперной певицей Альбиной Шагимуратовой.

Впервые на фестивале - Российский национальный молодежный симфонический оркестр, его дирижер — обладатель премии «Дирижер года» Королевского филармонического общества (Великобритания) Кирилл Карабиц.

В программе также выступления «Виртуозов Москвы» и Московского камерного оркестра Musica Viva. Все фестивальные вечера проходят с соблюдением мер санитарной безопасности. Президент «Лето. Музыка. Музей», народный артист России Максим Дунаевский отметил, что благодаря этому, фестиваль удалось сохранить и в прошлом году, и этом.

«Программа невероятно разнообразная: звездный состав солистов, именитые дирижеры, лучшие российские оркестры — фестиваль для самых изысканных вкусов любителей классической и современной музыки», - подчеркнул Дунаевский.

По словам худрука фестиваля, дирижера Василия Петренко, у мероприятия несколько линий, связующих все программы.

«В этом году - 50 лет со дня смерти Игоря Стравинского, это памятная дата для всего музыкального мира. На нашем фестивале тема Стравинского идет насквозь», - отметил Петренко.

В рамках «Лето. Музыка. Музей» работает также выставка Константина Горбатова «Притяжение красоты». Картины для нее представили крупнейшие музеи и частные коллекционеры.