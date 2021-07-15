РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Арбитражный суд признал законным изменение в региональном реестре лицензий о смене УК в одном из домов Подольска, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ в связи с выбором общим собранием собственников жилья (в доме №17 по улице 43-й Армии в Подольске) в Госжилинспекцию обратилось ООО «Управляющая компания Август ЖКХ». Инспекция пришла к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена, основания для отказа не установлены, после чего предприняла соответствующие действия. МУП «ДЕЗ» сочло, что данное внесение в реестр является незаконным. Было подано заявление в областной Арбитраж.

Арбитраж согласился с выводами надзорного ведомства о том, что порядок проведения общего собрания собственников был полностью соблюден. Жителей надлежащим образом уведомили о его проведении, кворум для принятия решений имелся, итоги доведены до сведения собственников. Решение подмосковной Госжилинспекции о внесении изменений в региональный реестр лицензий областной Арбитражный суд признал законным.

При таких обстоятельствах суд не увидел несоответствия закону при внесении изменений в реестр лицензий. Арбитраж пришел к выводу, что права и законные интересы МУП «ДЕЗ» в сфере его предпринимательской деятельности не нарушены. Поэтому основания для удовлетворения требований муниципальной УК отсутствуют.