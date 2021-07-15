РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В подмосковных Люберцах на базе двух ковидных госпиталей развернули более 600 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил журналистам главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

В четверг в администрации Люберец прошла пресс-конференция по вопросам борьбы с коронавирусом и вакцинации.

«В Люберцах расположены два ковидных стационара. Так, в Краскове есть 369 «тяжелых» коек с подведенным кислородом, 30 из них - реанимационные, 85 - «легких» коек для пациентов на долечивании», - сказал Семенцов.

Он добавил, что второй госпиталь расположен на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий». Он оснащен 189 «тяжелыми» койками, их них 20 реанимационных.

«Мы одни из лидеров по развернутыми койкам для лечения коронавирусной инфекции. Удается выдерживать порядка 20% коечного резерва свободным», - уточнил Семенцов.

Он отметил, что всего с начала пандемии в Люберцах зафиксировано 16 271 заболевших. Умер 501 человек, смертность составляет чуть более 3%. Летальность госпитализированных пациентов составляет 5,4%.

«Она снизилась так как научились лечить коронавирус и появились новые лекарственные препараты. Но течение заболевания в третьей волне отличается от первой и второй. Идет более тяжелое и быстрое развитие заболевания у молодых без хронических заболеваний. Второй особенностью является быстрое развитие от первых проявлений до поражений легочной ткани - 2-4 дня», - заключил Семенцов.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.