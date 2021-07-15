РИАМО - 15 июл. АО «Архбум» подписало контракт с BW Papersystems Hamburg GmbH (входит в группу компаний Barry-Wehmiller со штаб-квартирой в США) на изготовление и поставку трех линий ротационной высечки для Подольской, Истринской и Ульяновской производственных площадок. Об этом сообщает пресс-служба АО «Архбум».

По словам генерального директора «Архбум» Ирины Шерстневой, линии MarquipWardUnited являются одними из лучших в своем сегменте в силу высокой производительности, точности печати и высечки, простоты в эксплуатации, а также максимальной надежности оборудования и, как следствие, относительно низкого уровня затрат на его содержание и техническое обслуживание.

Шерстнева подчеркнула, что «Архбум» имеет более чем десятилетний опыт успешной эксплуатации линий MarquipWardUnited в Подольском, Истринском и Воронежском филиалах.

Согласно контрактным обязательствам, ввод в эксплуатацию новых технологических линий запланирован на лето 2022 года. Две сервоприводные линии Ward ServoPro 16.28 мощностью 4 млн кв. м в месяц каждая будут запущены в мае и в августе на Ульяновской и Подольской площадках соответственно. Запуск широкоформатной сервоприводной нераздвижной линии ротационной высечки Ward MaxPro 16.32 мощностью 5 млн кв. м в месяц запланирован в Истринском филиале компании на июль.

Отличительными особенностями широкоформатной сервоприводной линии Ward MaxPro 16.32 являются возможность ее переналадки во время работы, непрерывная вакуумная проводка листа через всю линию и, как следствие, высочайшая точность печати и высечки.

Все линии укомплектованы четырьмя печатными секциями и вакуумным стакером. Для работы в условиях интенсивной эксплуатации производитель предусмотрел установку в секции ротационной высечки подшипников и цапфов увеличенного размера. Все линии имеют минимальное количество комплектующих, что повышает стабильность работы оборудования.

Шерстнева также рассказала, что в настоящее время на завершающей стадии находится согласование и подписание контракта с BOBST (филиал во Франции) на изготовление и поставку в Истринский филиал «Архбум» четырехцветной линии BOBST FFG 618 для производства четырехклапанных ящиков производительностью до 3,5 млн кв. м в месяц. Планируемый срок ввода в эксплуатацию этого оборудования – август 2022 года.

«Для обеспечения высокого уровня автоматизации технологических процессов и внутрицеховой логистики в компании мы ведем переговоры с поставщиками периферийного оборудования – автопитателей, паллетайзеров, оборудования для обвязки пачек – для новых линий на трех площадках, а также дополнительно транспортной системы для Ульяновского филиала «Архбум», - уточнила гендиректор компании.

Общая стоимость инвестиций в модернизацию трех филиалов АО «Архбум» составит более 1,6 млрд рублей.​