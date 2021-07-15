РИАМО - 15 июл. В Москве стартовал просветительский велопроект «Пора за вело», участие в нем принимают также службы доставки, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

«Пора за вело» — для курьеров, опытных велосипедистов и новичков. В нем эксперты помогают разобраться в правилах езды на велосипеде в городе: комментируют ПДД, рассказывают, как выбрать велосипед, дают советы по уходу и хранению и освещают другие важные темы», — говорится в сообщении.

Также участие в проекте принимают урбанисты, велоактивисты и эксперты, компании доставки: Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также ЦОДД и Институт Strelka. В создании курса поучаствовал «Велобайк».