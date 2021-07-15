РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Возведение проблемного долгостроя ЖК «Народный» в подмосковном Подольске планируют завершить в 2023 году, сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

ЖК «Народный» расположен на улице Народной и имеет переменную этажность со встроенными нежилыми помещениями.

Всего в результате недобросовестных действий застройщика-банкрота ООО «ГлавГрадСтрой» пострадало 297 человек. Остановка строительства дома общим метражом 28 тыс. кв. м произошла в 2017 году. В конце мая текущего года наблюдательный совет федерального фонда передал Фонду защиты прав дольщиков Московской области данный объект.

За прошедший месяц была подготовлена «дорожная карта», согласно которой, до конца 2021 года планируется пройти все этапы юридического оформления объекта и уже в первом квартале 2022 года приступить к строительству. Завершение проекта планируется в начале третьего квартала 2023 года.

Точные сроки по каждому из этапов будут определены после проведения техобследования, которое позволит оценить реальное состояние объекта на сегодняшний день и понять, нужен ли будет демонтаж каких-либо конструкций. Затем последуют проектно-изыскательские работы, получение экспертизы на проектно-сметной документацию и строительно-монтажные работы.

В преддверии заседания Арбитражного суда в рамках банкротного дела, которое назначено на 20 июля, директор регионального фонда Вячеслав Бетин провел встречу с дольщиками ЖК «Народный», в ходе которой участники подробно обсудили все этапы завершения строительства и механизм восстановления прав дольщиков.

В третьем квартале 2023 года практически 300 граждан, которые признаны обманутыми дольщиками по данному ЖК, смогут въехать в свои долгожданные квартиры.