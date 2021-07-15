РИАМО – 15 июл. Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум) открыл корреспондентский счет ностро в AED в Mashreq Bank (ОАЭ), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для банка это первый счет на Ближнем Востоке — в одном из наиболее динамично развивающихся регионах мира. Наличие ностро-счета в дирхамах позволит банку стать еще более конкурентоспособным в борьбе за трансграничный бизнес корпоративных клиентов и шире реализовать заявленную в стратегии МКБ модель клиентоцентричности.

Mashreq Bank – один из крупнейших универсальных банков ОАЭ с активами в размере 43 млрд долларов США за 2020 год, а также крупнейший клиринговый банк по USD в регионе.

«Последние несколько лет, несмотря на глобальные события, можно наблюдать устойчивый рост объемов товарооборота между Россией и ОАЭ. Организация расчетов в национальных валютах остается актуальным вопросом как для отдельных компаний, так и для российской экономики в целом. Банк видит свою задачу в том, чтобы предлагать клиентам наиболее эффективные решения в части осуществления международных платежных операций», — прокомментировала первый вице-президент МКБ Юлия Титова.