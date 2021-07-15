РИАМО - 15 июл. Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза из Московского зоопарка в жару любят купаться в бассейне и ванне. В этот раз, чтобы им было интереснее, в воду запустили живых карпов, принесли ледяной торт и поставили ванну, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

«Рыбалка Алладина – не самое динамичное зрелище. Иногда кажется, что он хочет взять карпа измором: долго и терпеливо одной лапой он гоняет рыбу по ванне, пока не удается в буквальном смысле слова прижать его к стенке», – говорится в сообщении.

А медведица Роза охотится гораздо живее. В этот раз ей преподнесли ледяной торт из замороженной рыбы. Сначала она съела всю рыбу, потом перешла на овощи.

«Мы сейчас всеми силами стараемся охладить наш зоопарк – вольеры, животных и посетителей. В каждом вольере установлены поливалки, наполнены все бассейны. По территории расставлены питьевые фонтанчики и поливалки для посетителей. У белых медведей работает снежная пушка», – добавили в зоопарке.

В Москве сохраняется аномальная жара. Столбики термометра не первый день держатся выше 30 градусов тепла. В городе установлены новые рекорды жары.