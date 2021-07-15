РИАМО - 15 июл. Избирательная комиссия Московской области на 210-м заседании утвердила списки кандидатов в депутаты регионального парламента от Коммунистической партии РФ и Либерально-демократической партии России, сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.

В список кандидатов подмосковного отделения партии КПРФ по единому избирательному округу вошли 96 человек, по одномандатным округам - 24 человека.

От регионального отделения ЛДПР по единому избирательному округу вошли 80 человека, а по одномандатным округам - 25 человек.

Для обеих партий открыли специальные избирательные счета. Зарегистрированы их уполномоченные представители.

Ранее Избирательная комиссия Московской области заверила списки кандидатов в депутаты Московской областной думы от партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду».

В сентябре на территории России пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных парламентов. ЦИК РФ установил, что голосование продлится три дня - с 17 по 19 сентября.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Мособлдумы. В региональный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.