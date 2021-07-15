РИАМО - 15 июл. В столице утром в четверг начали проводить аэрацию воздуха для того, чтобы охладить не только дорожное полотно, но и нагревающийся от асфальта воздух, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Цикл работ повторят в 13:00, 16:00, 19:00 и 21:00.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники», - говорится в сообщении.
В четверг в столице воздух прогреется до +32 градусов. Вечером возможен дождь с грозой и градом.
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