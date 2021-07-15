РИАМО – 15 июл. Московский НПЗ увеличил объем переработки на 20% — за месяц переработано более 1 млн тонн нефти. Такой рост обеспечил новый комплекс «Евро+», сообщает пресс-служба МНПЗ.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на пуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В церемонии также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплекс выполняет полный производственный цикл от подготовки сырой нефти до выпуска топлива для столичного региона. Благодаря «Евро+» Московский НПЗ также дополнительно сократил воздействие на окружающую среду: объект заменил сразу 5 установок предыдущего экологического поколения, которые были демонтированы.

Рост эффективности, экологичности и безопасности производства нефтепродуктов для Московского региона — это основные цели модернизации МНПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть». Объем инвестиций в комплексную программу составляет более 350 млрд рублей. Выполненные мероприятия позволили обновить производство на 80% и снизить воздействие на окружающую среду на 75%. Сейчас на Московском НПЗ идет подготовка строительства комплекса глубокой переработки нефти, который позволит увеличить выпуск топлива для рынка столичного региона.

«Пуск комплекса «Евро+» для Московского НПЗ — это, безусловно, важный этап: предприятие избавилось от устаревших установок прошлого экологического поколения и увеличило эффективность переработки. Сегодня модернизация Московского НПЗ продолжается: новые проекты, к реализации которых мы привлекли ведущие мировые компании, повысят глубину переработки нефти практически до 100%. Современные технологии дополнительно увеличат производство востребованных рынком светлых нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, авиационного керосина», — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.