РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Школу на 550 мест в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют открыть к 1 сентября 2022 года, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

В четверг он посетил стройплощадку школы с рабочим визитом. Глава проинспектировал ход строительства, пообщался с подрядчиками. В поездке принял участие замглавы администрации Тимур Магомедов.

«Мы не первый и, судя по всему, не последний раз на этом объекте. Объект проблемный, были конструктивные дефекты, связанные с промерзанием плиты, которые в настоящий момент решены», - сообщил Спасский.

Он пояснил, что дополнительные работы привели к небольшому удорожанию проекта.

«Радует, что подрядчик, несмотря на все сложности, реагирует на замечания. Диалог, который сейчас состоялся, показывает, что подрядчики и наши службы находятся в контакте», - добавил глава округа.

Он отметил, что по словам подрядчика, на объекте работают 96 человек. В администрации уверены, что это количество необходимо увеличить до 200-250.

«Мы договорились, что в ближайшую неделю-полторы с нашей стороны пройдет транш оплаты за уже выполненную работу. Соответственно, 1-5 августа мы увидим здесь те самые 200 человек. Приедем, посмотрим», - сказал Спасский.

Первоначально планировалось, что школу достроят до конца нынешнего года. Глава муниципалитета сообщил, что эти сроки сдвинулись.

«Будет небольшая задержка. Подрядчик говорит про март-апрель следующего года. Наши службы более реалистично говорят про 1 июня. Для нас это уже не критично. Получение лицензии занимает 2-3 месяца. Точка отсечения, когда школа начнет работать и должна принять детей, – это 1 сентября 2022 года», - сообщил Спасский.

По словам замдиректора компании-подрядчика «ЭлитСтрой» Юрия Видясова, в настоящий момент строительная готовность школы составляет около 25%. До конца августа планируют завершить все монолитные работы. Осталось залить около 1,3 тонны бетона.

«Параллельно планируем начать работы по кирпичной кладке, разбивке трассы вентиляции, разводке горячей и холодной воды. Делается раскладка коммуникаций по подвальной части», - перечислил Видясов.

Четырехэтажную школу в микрорайоне Новый городок Нахабина строят в рамках нацпроекта «Образование».