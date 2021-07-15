РИАМО - 15 июл. Столичные власти планируют запускать городские пассажирские маршруты по Москве-реке поэтапно с 2022 года. Предполагается, что электрические суда будут курсировать по реке круглый год, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел макет будущего московского электрического судна, установленного у причала «Зарядье».

«В результате большой подготовительной работы и обсуждения с москвичами мы разработали требования к городскому пассажирскому водному транспорту. Это будут экологически чистые речные электрические суда, которые могут работать круглый год. В ближайшее время объявим конкурс на их производство и поставки городу. Согласно нашим планам, пассажирские маршруты заработают на Москве-реке в 2022 году, запускать их будем поэтапно, учитывая пожелания москвичей», – сказал Собянин.

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