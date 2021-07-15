РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июл. Полицейские Щелкова задержали уроженца Курска, подозреваемого в мошенничестве и краже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон около дома на Фряновском шоссе. Злоумышленник попросил мобильный телефон для совершения звонка, но похитил его. После чего с помощью приложения банка осуществил переводы денежных средств на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний уроженец Курска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 158, 159 УК РФ.