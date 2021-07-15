РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июл. В сентябре текущего года на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе откроют школу на 1,1 тыс мест, она построена в рамках президентского проекта «Образование» и станет вторым зданием гимназии №1, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В ходе рабочего визита Юров вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым осмотрели новое здание образовательного учреждения.

«На площади более 16 тыс кв метров расположатся учебные кабинеты, два спортивных и актовый залы, пищеблок с самым современным оборудованием, столовая на 600 посадочных мест, на территории расположены спортивный стадион и площадки для командных видов спорта, воркаута, детская площадка. А также теплица, где дети смогут заниматься садоводством», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.