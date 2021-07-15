РИАМО - 15 июл. В полицию обратился мужчина 1988 года рождения и сообщил, что по адресу: Большая Андроньевская улица, д. 8. у него произошел конфликт с таксистом, который распылил ему в глаза слезоточивый газ, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам потерпевшего, водитель такси выстрелил из газового баллона ему прямо в лицо. Конфликт произошел в ходе словесной перепалки.

Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом: химический ожог глаз.

Таксист скрылся до приезда сотрудников полиции. По данному факту проводится проверка.