РИАМО - 15 июл. Девять зарядных станций установлено в столице от проекта «Энергия Москвы», они могут одновременно заряжать 18 машин, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Найти свободную станцию или забронировать время для подзарядки можно с помощью приложения «Московский транспорт» в AppStore, Google Play или App Play.

Парковка для таких машин бесплатна во всех районах Москвы. Также владельцы электромобилей не платят транспортный налог. Бесплатно зарядить электрокары можно и на специально оборудованных городских ЭЗС.

Каждый год в столице планируют устанавливать по 200 станций нового формата. Размещать все станции будут с учетом потребностей жителей города: по пути из центра на больших улицах, у кафе, торговых центров, школ.

«Доехали на буксире»: владелица Tesla о проблемах с зарядками и бесплатных парковках>>