РИАМО - 15 июл. Свыше 5 тыс. заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили столичным предпринимателям, прием документов на участие в данной программе продлили до конца лета, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Эти субсидии позволят фирмам возместить будущие затраты на рекламу. Стать участниками программы могут и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в столице и имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза.

Заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина объяснила, что на поддержку могут рассчитывать салоны красоты, автосервисы, кафе или любые другие точки продаж. Она подчеркнула, что помощь с рекламными расходами – это самый популярный запрос от городских предпринимателей.

«Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тыс. раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа», – сказала Сергунина.

Для начала участники программы бесплатно учатся продвижению бизнеса в интернете, а потом получают двухмесячную рекламную подписку. 10% стоимости подписки вносит предприниматель, а остальное компенсируют столичные власти совместно с компанией «Яндекс». Когда подписка закончится, ее можно продлить за полцены на 3 или 6 месяцев.