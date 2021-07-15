РИАМО - 15 июл. Более 80% жителей Западного административного округа, которые должны были переехать по программе реновации, уже отметили новоселье, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В этом округе переселения в рамках реновации стартовали три года назад. 56 отселяемых домов будут или уже демонтированы, а на освободившихся территориях город возведет новое жилье и соответствующую социальную инфраструктуру.

Всего в этом округе в программе реновации участвуют 559 домов, где живет около 105 тыс человек. Все эти дома устарели.

Для их переселения уже подобраны 54 «стартовые» площадки, при этом подбор свободных земельных участков для нового строительства продолжается.

25% местных жителей от общего количества переезжающих по программе реновации на западе начнут переселяться до 2024 года.

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