РИАМО - 15 июл. Оперативники при поддержке группы «Гром» задержали в лесном массиве на окраине подмосковной Кубинки 38-летнего москвича, при себе у него обнаружили 1,5 кг мефедрона, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра злоумышленника в его сумке обнаружено и изъято три пакета с порошкообразным веществом, общим весом более 4 кг», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Химическое исследование показало, что в одном из свертков находился мефедрон массой 1,5 кг. Остальной порошок отправлен на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30, ст. 228.1 (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчина заключен под стражу.