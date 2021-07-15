РИАМО - 15 июл. В четверг в столице может выпасть град диаметром 2-3 см, а в вечерний час пик возможен дождь с грозой, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течении дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться повышенной неустойчивостью атмосферы, поэтому ожидается переменная облачность, во второй половине кратковременный ливень, гроза, не исключен град диаметром до 2-3 см. Наибольшее количество осадков рассчитывается на вечерний час пик с 18 до 19 часов, когда в некоторых районах Москвы может пролиться до 8-13 мм осадков», - отметил Тишковец на своей странице в Instagram.

Ветер северо-западный 3 м/с, при грозе - порывистый. Температура воздуха в Москве составит плюс 30-32 градуса, в Подмосковье плюс 28-33 градуса.

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