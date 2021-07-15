РИАМО - 15 июл. Центр «Моя карьера» 27 июля открывает занятия, на которых молодым мамам расскажут о профессии организатора пространства и дизайна интерьера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Появление новых профессий и специальностей — показатель органично развивающегося рынка труда. Мы стремимся предугадывать запросы горожан и рассказывать о самых трендовых направлениях профессионального обучения и развития себя как специалиста. Организатор пространства — это профессия будущего, которая уже пользуется большим спросом среди самых разных людей», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она уточнила, что новая партнерская школа в центре «Моя карьера» станет отличной возможностью для мам, которые хотят получить знания и начать работать в комфортном для себя режиме.

Обучение пройдет в режиме онлайн. Участницы научатся создавать места для хранения по запросам клиентов, узнают об основных ошибках при организации пространства и о том, как их избегать. Курс включает в себя полезные лекции, мастер-классы, а также домашнюю работу, благодаря которой участницы смогут пополнить свое портфолио.

Наставники объяснят, как стать самозанятым и продвигать свой аккаунт в социальных сетях, а также расскажут о востребованных услугах на рынке, и в чем состоят особенности работы с клиентами.

После окончания программы лучшие ученики получат сертификаты и рекомендательные письма.​